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Премьер Саксонии призвал сменить политический курс в отношении РФ

Премьер Саксонии Кречмер призвал изменить политику ФРГ в отношении России

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что правительству ФРГ нужно поменять политический курс в отношении России. Свое мнение он высказал в интервью изданию Waz.

Кречмер утверждает, что нынешнее отношение Германии к России напоминает период 19 века. Такой подход предполагает, что Россию «необходимо ослабить в военном, политическом и экономическом плане, чтобы она перестала представлять угрозу».

Но эта концепция создает риски возникновения дальнейших конфликтов между Москвой и Берлином, признал премьер Саксонии. В связи с этим он считает, что руководству ФРГ нужно сменить политический курс в отношении России. По словам политика, нельзя забывать о том, что Россия является «соседом Германии».

До этого в Германии заявили, что Берлину придется иметь дело с РФ, несмотря на разные позиции по Украине. По словам посла ФРГ в РФ Александера Ламбсдорфа,. Россия была и остается крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совбезе ООН и является непосредственным соседом ЕС, поэтому взаимодействовать с ней придется.

Ранее американский политолог предостерег Германию и Британию предостерег от военного конфликта с Россией.

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