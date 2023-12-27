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На Украине решили тратить бюджетные средства на телесериалы

Депутат Рады Железняк: 250 млн гривен из бюджета Украины потрачены на сериалы

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Depositphotos

Крупные средства из бюджета Украины в 2023 году тратились не на военные нужды, а на финансирование производства и закупки телесериалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

«Знаете на какую сумму была произведена оплат на закупку именно сериалов [во второй половине 2023 года]? На 248,4 млн гривен», — написал Железняк.

По курсу на 27 декабря 248 млн гривен составляют 607,1 млн рублей.

Депутат напомнил, что 20 июля президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что на финансирование культуры, включая закупку сериалов, в текущей обстановке нельзя тратить государственные средства, находя для этого внебюджетные источники.

Через неделю после этого с должности был уволен министр культуры Украины Александр Ткаченко. Причиной этого стал скандал с закупкой сериалов.

После этого финансирование производства сериалов из бюджета Украины все равно продолжилось.

Ранее в правительстве Украины не нашли деньги на популяризацию украинской литературы.

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