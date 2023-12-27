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Умер подписавший договор об объединении Германии экс-глава МВД Шойбле

На 82-м году жизни скончался экс-глава МВД Германии Вольфганг Шойбле

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

На 82-м году жизни скончался бывший глава МВД и минфина Германии Вольфганг Шойбле, подписавший 31 августа 1990 года Договор об объединении Германии. Об этом сообщает газета Bild.

«Вольфганг Шойбле (81 год) умер. Легенда Христианско-демократического союза скончался в ночь на среду. Шойбле умер во сне», — сообщили в газете, ссылаясь на родственников политика.

Шойбле был депутатом бундестага с 1972 года, при этом с 2017 по 2021 являлся его председателем. Также в периоды с 1989 до 1991 и с 2005 до 2009 год Шойбле занимал должность министра внутренних дел Германии, затем, с 2009 по 2017 год, — министра финансов.

Наиболее известно участие Шойбле в подписании Договора об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой в 1990 году — от ГДР договор подписывал парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе.

До этого умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Ранее в Совфеде напомнили о роли Киссинджера в нормализации отношений между США и СССР.

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