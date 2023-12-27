В МИД РФ уверены, что США продолжат поддержку Украины в 2024 году

Соединенные Штаты Америки весь 2024 год будут любыми методами поддерживать Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».

«Они [США] будут делать все для того, чтобы эту тему весь 2024 год держать на плаву», — ответила Захарова на вопрос о продолжении финансирования Соединенными Штатами Украины в 2024 году.

Дипломат отметила, что Вашингтон постарается воспользоваться деньгами налогоплательщиков для поддержки Украины, а если этого не получится, то США будут настаивать на использовании Киевом террористических методов.

По мнению Захаровой, власти США применят все рычаги, в том числе и информационные, чтобы не допустить провала украинского проекта.

«И, безусловно, будет большое информационно-политическое шоу бесконечное, потому что иначе им надо будет признавать, что этот проект у них рассыпался», — пояснила представитель МИД.

До этого профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер заявил, что внутренние проблемы Украины, связанные с невозможностью пополнять собственные войска, делают помощь США бессмысленной.

Ранее в США объяснили, почему Вашингтон не выделил дополнительную помощь Украине.