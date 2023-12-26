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Партия мэра Кишинева выступила за проведение референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Партия Чебана поддержала идею референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз

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Ion Ceban/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Молдавская партия «Движение национальной альтернативы» (MAN) поддержала идею проведения референдума о вступлении республики в Европейский союз. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер партии, мэр Кишинева Ион Чебан.

По его словам, «Движение национальной альтернативы» считает, что референдум по данной теме «представляет собой наивысшую форму демократии и воли народа, но критикует способ правящей партии управления процессом европейской интеграции страны».

Как считает чиновник, молдавское общество необходимо консолидировать вокруг идеи евроинтеграции страны, чтобы на практике вводить европейские стандарты. При этом он выразил мнение, что действия правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» противоречат этим самым стандартам.

На прошлой неделе глава миссии Молдавии в Брюсселе Даниел Морарь заявилу, что перед началом переговоров о вступлении республики в ЕС должен быть проведен этап сканирования местного законодательства на соответствие европейским нормам.

До этого депутат Европарламента Алин Митуца говорил, что процесс вступления Молдавии в ЕС может оказаться достаточно сложным, республика не сможет стать частью Евросоюза без Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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