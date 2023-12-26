Политолог назвал условие отказа Зеленского от запрета на переговоры с РФ

Глава Украины Владимир Зеленский может отказаться от запрета на ведение переговоров с Россией при условии постоянных побед российских бойцов. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлев.

«Очевидно, США могут заставить Зеленского отказаться от его указа», — отметил политический аналитик.

Эксперт обратил внимание, что сделать это будет сложновато, так как для украинского президента запрет — это «что-то сакральное». По мнению Журавлева, если Зеленский изменит свое решение, нужно будет объяснить украинцам, как он «мог отказаться от святого». Он не исключил, что Зеленский может выбрать посыл, что Украина «уже одержала победу и стала открыта к диалогу».

Другим вариантом, по словам политолога, может стать особая позиция: мы уходим в подполье, но завтра победа будет наша. Журавлев добавил, что главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Залужный, может обвинить Зеленского в некомпетентности.

До этого в США предрекли финал для Украины в конфликте с Россией.

Ранее Косачев сообщил, что Совфед РФ подготовит предложения о защите россиян от атак Киева.