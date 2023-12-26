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Россия и Индия подписали соглашения по энергоблокам АЭС «Куданкулам»

РФ и Индия подписали соглашения о строительстве энергоблоков АЭС «Куданкулам»

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Россия и Индия подписали соглашения, касающиеся строительства будущих энергоблоков атомной электростанции (АЭС) «Куданкулам». Об этом сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече с представителями индийской диаспоры по итогам встречи в Москве с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, передает ТАСС.

«Сегодня мы подписали несколько важных соглашений, касающихся будущих блоков атомного проекта «Куданкулам», — заявил Джайшанкар.

До это сообщалось, что с Джайшанкаром также встретится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ожидается, что Джайшанкар проведет в РФ пять дней. Он, в частности, посетит мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге.

23 декабря стало известно, что товарооборот России и Индии достиг исторического рекорда. Показатель увеличился до $54,7 млрд по итогам 10 месяцев 2023 года, отмечала индийская таможня. С января по октябрь Индия нарастила импорт российских товаров вдвое — до $51,4 млрд. При этом поставки индийской продукции в РФ выросли в 1,4 раза и составили $3,3 млрд.

Ранее стало известно, что экспортеры стали избегать сделок с Индией в рупиях.

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