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В Баку западных азербайджанцев пригласили возвращаться в Армению

Милли Меджлис призвал азербайджанцев возвращаться в Армению

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David Ghahramanyan/Reuters

Азербайджанцев призвали возвращаться на исторические земли, в том числе на территорию Армении. Об этом сообщает Trend.

Милли Меджлис (парламент) республики принял заявление председателя правления «Общины Западного Азербайджана» Азиза Алекберли. Он привел документы, которые подтвердили проживание азербайджанцев на территории Армении в течение столетий.

Алекберли предложил продолжить контакты между сторонами по вопросу урегулирования конфликта. В Баку считают, что возвращение западных азербайджанцев на территорию нынешней Армении поможет заключению соглашения.

26 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян пожали друг другу руки при встрече на неформальном саммите лидеров стран Содружества независимых государств.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможность встречи Пашиняна и Алиева на саммите СНГ.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отдавала Карабах Азербайджану.

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