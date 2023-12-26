В США заявили о снижении поддержки Украины со стороны Запада

В 2024 году Украине не останется другого выбора, кроме начала переговоров с Россией о завершении конфликта. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

«В настоящее время Украина не хочет вести переговоры, но с учетом обстоятельств у нее не будет иного выбора, кроме как согласиться с этим», — говорится в публикации.

По мнению опрошенных CNBC аналитиков, еще один год военного конфликта истощил военные ресурсы Запада и политическое стремление к сохранению огромных объемов военной помощи Украине.

«Текущее финансирование Украины далеко не надежно в 2024 году, учитывая тот факт, что президентские выборы в США могут предвещать резкое изменение отношения к Киеву и его поддержке», — указывает телеканал.

По мнению отставного американского генерал-лейтенанта Стивена Твитти, вероятны два варианта развития конфликта: либо он станет замороженным, либо Россия победит при условии прекращения военной помощи Украине со стороны стран Запада.

При этом бывший посол США в НАТО Курт Волкер выразил уверенность, что пакеты помощи США и ЕС для Украины будут одобрены в январе, а в дальнейшем ей будет предоставлено более современное вооружение, включая истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

26 декабря Лукашенко назвал лучшее время для окончания конфликта на Украине.

24 декабря в США заявили о важности смены риторики в переговорах с Россией по Украине.

Ранее в офисе Зеленского опровергли возможность переговоров с Россией о мире.