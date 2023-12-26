В МИД раскрыли позицию ЕС насчет иранской ядерной сделки

Возобновление иранской ядерной сделки еще «на столе», что подтвердили в Европейском союзе. Об этом ТАСС сообщили в МИД России.

«Мы неоднократно подчеркивали отсутствие разумной альтернативы восстановлению полноформатной реализации СВПД, которая была подорвана противоправными действиями наших западных оппонентов, постоянно скатывающихся в антииранскую истерию», — заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Он добавил, что после заседания Совета Безопасности ООН 18 декабря стало понятно, что Евросоюз не собирается полностью отказываться от проекта комплексного решения по реанимированию «ядерной сделки».

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никаких нарушающих Соглашения по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) поставок между Ираном и Россией не было и не могло быть.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.