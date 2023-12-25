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На Украине заявили, что Красовский был отравлен

На Украине заявили, что российский журналист Красовский был отравлен

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Максим Блинов/РИА Новости

На Украине заявили, что российский журналист Антон Красовский, госпитализированный в больницу, был отравлен. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на источник в Главном управлении разведки (ГУР) страны.

«Источник в разведке Украины сообщил, что он был отравлен», — говорится в тексте.

В материале также утверждается, что здоровье журналиста якобы ухудшается. Других подробностей этого не приводится.

25 декабря российский журналист Антон Красовский сообщил в Telegram-канале о госпитализации. Он также опубликовал свое фото из палаты. По его словам, в начале недели у него резко скрутило живот, начало тошнить, потом он потерял сознание.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Виктор Водолацкий, комментируя случившееся с Красовским, заявил, что в Главном управлении разведки Украины занимаются террористической деятельностью.

Ранее СБУ возбудила еще одно уголовное дело против Красовского.

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