Эксперт оценил вероятность «ссоры» России и Ирана из-за островов в Персидском заливе

Российскому МИДу необходимо обосновать нейтральную позицию Москвы касательно островов в Персидском заливе, которые являются причиной политического конфликта Ирана и ОАЭ, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. С обеими странами России важно сохранить партнерство, подчеркнул он в беседе с НСН.

Накануне Иран выразил России протест и вызвал представителя РФ в МИД из-за поддержки Москвой заявления по спорным островам в Персидском заливе. Москва присоединилась к призывам найти мирное решение «конфликта между ОАЭ и Ираном из-за островов». Как пояснил Долгов, эти острова давно являются предметом спора между Ираном и ОАЭ.

«Для России оптимальной была бы нейтральная позиция. Это спор между двумя странами. Российская сторона посчитала, что нужно принять сторону Эмиратов, подписаться под заявлением. Но, по-моему, уже были заявления о том, что Москва не поддерживает какую-либо из сторон. Наверное, и сейчас не поздно выразить нейтральную позицию», — считает востоковед.

Он назвал Иран надежным партнером, в том числе в сирийском урегулировании, а также напомнил, что Эмираты поддерживают с РФ торговые, дипломатические, политические отношения.

По мнению Долгова, Москву не будут обязывать занять чью-либо сторону, а сам спор в ближайшее время не перерастет в вооруженный конфликт.

«У России нет опасности, что нейтральная позиция поставит страну в невыгодное положение. Это известная дипломатическая практика. Обосновать нейтральную позицию – это задача МИД, она не такая уж сложная, на мой взгляд», — заключил востоковед.

Напомним, речь идет об островах Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб в Персидском заливе, которые Иран занял в 1971 году. Также на острова претендуют ОАЭ.

В посольстве РФ ранее прокомментировали вызов дипломата в МИД Ирана.