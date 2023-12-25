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В Кремле прокомментировали митинги за пересмотр выборов в Сербии

Песков: третьи силы пытаются через митинги в Сербии провоцировать беспорядки

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Darko Vojinovic/AP

В Кремле считают, что заинтересованные лица из-за рубежа пытаются через митинги за пересмотр парламентских выборов спровоцировать беспорядки в Сербии. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Налицо попытки третьих сил, в том числе из-за рубежа, спровоцировать беспорядки. Мы не сомневаемся, что руководство республики обеспечит законность в стране», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, что в Кремле думают о митингах в Сербии.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день проводят митинги за пересмотр итогов голосования. Вечером 24 декабря протестующие пытались прорваться в здание народной скупщины, однако полиция пресекла беспорядки, очистив площадь перед парламентом от митингующих.

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко считает, что протесты в Сербии продолжатся, поскольку Запад хочет протащить представителей оппозиции на правящие места.

Ранее Песков ответил, будет ли Россия помогать Сербии после беспорядков.

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