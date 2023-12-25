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Политолог назвал цель протестующих в Сербии

Политолог Межевич: протестующие в Сербии хотят сменить власть на проевропейскую

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Darko Vojinovic/AP

Запад реализует в Сербии традиционный сценарий «цветной революции». Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог Николай Межевич, комментируя протесты в республике. По его словам, главная цель бунтовщиков — отставка президента страны Александра Вучича и установление прозападного правительства.

«Если их план будет реализован, то стоит ожидать изменений во внешней политике Белграда. Допускаю, что речь пойдет о введении санкций против России. Кроме того, Сербия может согласиться на вступление в ЕС и НАТО на любых условиях этих организаций», — сказал Межевич.

Он подчеркнул, что ситуация в Сербии крайне сложная. Если сейчас Вучич не возьмет ситуацию под контроль, это будет совсем другое государство, добавил политолог.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников протеста, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

На фоне этих событий президент Сербии созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.

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