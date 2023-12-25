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Израиль объявил о новой гуманитарной паузе в секторе Газа

Израиль объявил о гуманитарной паузе в центральной части сектора Газа на 4 часа

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Athit Perawongmetha/Reuters

Израиль объявил о гуманитарной паузе в боевых действиях в центральной части сектора Газа, она продлится четыре часа. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) в соцсети Х, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обеспечивает тактические паузы из гуманитарных соображений, чтобы позволить гражданскому населению сектора Газа пополнить запасы еды и воды.

Пауза устанавливается в районе Аш-Шейх Мухаммад аль-Ямани (Запад) в Дейр-эль-Балахе с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск).

До этого сообщалось, что Египет предложил трехэтапный план окончания войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Он включает прекращение огня, освобождение заложников и формирование палестинского правительства.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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