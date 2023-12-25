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Медведев пригрозил ударами по иностранным военным базам на Украине

Медведев: Россия ударит по иностранным военным базам на Украине при их появлении

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия будет наносить удары по иностранным военным базам на Украине в случае их появления, и далеко не факт, что это приведет к большой войне с блоком НАТО. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В своем блоге политик затронул вопрос о гарантиях безопасности для Украины, который сейчас активно обсуждают страны Евросоюза и НАТО. Медведев допустил, что в результате двустороннего соглашения «какая-нибудь безумная страна» может разместить на украинской территории военную базу.

«<...> Когда Россия нанесет удар по такой базе (а это неизбежно случится, поскольку военнослужащие базы специально прибыли воевать против нас), будут ли готовы страны Альянса к коллективному ответу нашей стране за уничтожение базы, созданной одной из стран НАТО?» — задался вопросом заместитель председателя Совбеза.

Он напомнил, что договор НАТО предполагает защиту каждой из стран-участниц всеми остальными членами Альянса, однако не обязывает их вступать в войну: государства могут совершать любые действия, которые сочтут необходимыми. Эта лазейка, пишет Медведев, позволяет участникам НАТО оставить союзника, разместившего базу на Украине, один на один с Россией, и, считает политик, «ублюдочной бандеровской власти стоит об этом помнить».

До этого Медведев поздравил Европу с католическим Рождеством, напомнив региону о его проблемах.

Ранее Медведев заявил, что российское общество сплотилось в ответ на попытки ослабить страну.

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