ФБР выяснит, сколько денег США вложили в венесуэльского оппозиционера Гуайдо

Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование расходования средств Белым домом на гуманитарную помощь для «временного правительства» самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщил латиноамериканский телеканал Telesur.

По данным журналистов, речь идет о сумме в $1 млн, которую Вашингтон выделил в 2019 году. ФБР уже посетили офис канала EVTV Miami, владелец которого, Карлос Мендес, предположительно, присвоил часть гуманитарной помощи.

Американские следователи также полагают, что в распиле средств участвовали представитель Гуайдо в США Карлос Веккьо, управляющий выделенными Белым домом средствами Йон Гойкоичеа, и экс-глава администрации Гуайдо Роберто Марреро.

В 2018 году в Венесуэле разразился политический кризис, связанный с избранием Николаса Мадуро президентом страны — тогда парламент объявил спикера Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства. Гуайдо признали в США, ЕС и некоторых странах Латинской Америки. Мадуро удержал власть, а Гуайдо в 2023 году покинул Венесуэлу.

В данный момент Каракас требует от США выдачи Гуайдо. В Венесуэле против оппозиционера и его соратников было открыто 28 дел по таким обвинениям, как государственная измена, узурпация функций, получение прибыли и нецелевое использование денег и общественных ценностей, отмывание денег, причастность к совершению преступления и другим.

Ранее Мадуро сравнил украинского президента Владимира Зеленского с Хуаном Гуайдо.