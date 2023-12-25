В Совфеде признали право стран мира не признавать притязания США на территории в Арктике

Государственный департамент США в одностороннем порядке заявил о расширении континентального шельфа, не взяв в расчет какую-либо международно-правовую основу, страны мира имеют право не признавать новые границы. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.

На прошлой неделе власти США опубликовали официальную карту с расширенными границами на своей части континентального шельфа — продолжении сухопутной территории страны под водой. На карте новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км (это вдвое больше Калифорнии). Большая их часть расположена в Арктике и в Беринговом море вблизи границ России и Канады (которые тоже претендуют на эти территории). США также заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана и Атлантике.

По словам Косачева, Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву и являются в некотором роде «изгоем» среди всех морских держав. При этом претензии американцев на континентальный шельф рассматриваются Комиссией ООН по границам континентального шельфа.

Сенатор уточнил, что мандат Комиссии основывается на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (пункт 8 статьи 76). Россия в последний раз получила от Комиссии согласие на увеличение своего шельфа в Арктике в феврале 2023 года.

Косаче также напомнил, что администрация бывшего президента США Барака Обамы (2009 — 2017 гг.) еще в 2012 году предпринимала безуспешные попытки по ратификации Конвенции 1982 года. В свою очередь республиканцы посчитали, что Конвенция ущемляет национальный суверенитет государства, и отказались от нее.

Ранее в Госдуме заявили о недопустимости одностороннего расширения границ в Арктике.