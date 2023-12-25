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Бывший советник Пентагона Фриман заявил о расколе в НАТО из-за неудач на Украине

Экс-советник Пентагона Фриман заявил о расколе в НАТО из-за неудач на Украине

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Экс-помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман заявил, что неудачи Запада в конфликте на Украине привели к расколу в Североатлантическом альянсе. Об этом Фриман сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Фриман отметил, что раннее существовавшего единства НАТО больше не существует. Он подчеркнул, что теперь ряд стран — участниц блока отказывается от продолжения кризиса на Украине. Фримен считает, что уничтожение российскими войсками «лучшего оружия» НАТО дискредитировало военные возможности альянса.

Бывший сотрудник Пентагона отметил, что у Запада не вышло изолировать Россию на международной арене. Он подчеркнул, что большинство стран не разделяет планы США и их партнеров вести конфронтацию с Российской Федерацией. Западные санкции не только не ослабили, но и укрепили российскую экономику.

Ранее ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес высказал свою точку зрения о том, что политики Европейского Союза должны нести ответственность за усугубление конфликта на Украине и сдачу украинцев, которые подлежат мобилизации.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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