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Брнабич: Россия предупреждала власти Сербии о возможных беспорядках

Брнабич заявила о предупреждениях Москвы о возможных беспорядках в Сербии

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Zorana Jevtic/Reuters

Глава правительства Сербии Ана Брнабич заявила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках. Об этом сообщает сербский телеканал TV Pink.

По словам Брнабич, российские спецслужбы сообщили сербским властям о потенциальной возможности беспорядков. Однако, отметила премьер-министр, в стране над властями лишь смеялись и обвиняли в том, что они распространяют глупости и дезинформацию. Брнабич привела высказывание президента страны Вучича о том, что многие в Сербии знали о таких предупреждениях, но не хотели помогать властям.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич встретится с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко в связи с беспорядками, прошедшими в сербской столице.

До этого Вучич заявил, что два полицейских получили серьезные травмы во время беспорядков перед администрацией Белграда.

Ранее Вучич заявил, что моральная позиция его страны не позволяет ввести санкции против России.

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