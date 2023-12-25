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Вучич: в Сербии нет революции

Президент Вучич заверил, что в Сербии нет революции, и все под контролем

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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Сербский лидер Александар Вучич заявил, что в Сербии нет революции и правоохранительные органы успешно контролируют ситуацию. Об этом пишет издание Kurir.

Глава государства подчеркнул, что силовики стремятся к мирной и спокойной реакции, чтобы никто не пострадал. Вучич также призвал граждан не беспокоиться.

При этом Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Сербии.

Ранее сообщалось о попытке протестующих взять штурмом здание Белградского городского совета, призывая аннулировать результаты прошедших выборов, что требуют сторонники блока «Сербия против насилия». 18 октября коалиция Вучича одержала победу на парламентских выборах, однако оппозиция ее не признала, объявив об их фальсификации.

24 декабря Вучич пообещал защитить суверенитет Сербии от посягательств на фоне протестов в Белграде.

Также он заявил, что получил тысячи предложений от граждан, готовых оказать поддержку центральной власти на фоне насильственных протестов, и подчеркнул, что она не требуется.

До этого протестующие перекрыли центр Белграда.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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