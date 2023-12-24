Вучич обратился к гражданам Сербии на фоне протестов в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич заявил о подготовке протестов в Белграде из-за рубежа. С такими словами он выступил в обращении к нации на фоне продолжающихся беспорядков, передает сербское издание Новости.

«Не волнуйтесь, никакой революции не происходит, они ничего этого сделать не смогут», — подчеркнул политик.

По словам Вучича, он записывает сообщение с расстояния в 80-100 метров от протестующих, среди которых, по его словам, есть несколько преступников. Всего число протестующих он оценил в 2,5 тыс. человек, а прорывающихся в здание администрации — в 1,2 тыс., человек.

«Они показали, что насилие – их единственный способ борьбы с политическими оппонентами. Мы указывали на это уже несколько дней, мы уже несколько дней говорим, что они готовятся к этому, потому что знают, что люди не хотят за них голосовать, потому что они знают, что никогда не получат доверие народа», — подчеркнул он.

Президент Сербии отметил, что получает со всей страны звонки от предлагающих свою помощь в защите власти неравнодушных граждан, и подчеркнул, что такая помощь не требуется.

До этого протестующие перекрыли центр Белграда.

18 октября коалиция Вучича одержала победу на парламентских выборах, однако оппозиция ее не признала, объявив об их фальсификации.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.