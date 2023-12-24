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В Совфеде заявили, что РФ принимает меры для защиты своих интересов в Арктике

Карасин: Россия принимает необходимые меры в Арктике для защиты своих интересов

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что РФ принимает все необходимые меры для соблюдения национальных интересов страны в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все меры, которые необходимы для наших национальных интересов.. мы принимали и будем принимать дальше», — заявил он.

Ранее США объявили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км. Большая их часть расположена в Арктике и в Беринговом море вблизи границ России и Канады, которые тоже претендуют на данные территории. Позднее в Госдепартаменте США заявили, что определение границы расширенного континентального шельфа страны не создает территориальных споров с Россией.

Подробнее о происходящем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны последствия решения США расширить территорию за счет шельфа в Арктике.

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