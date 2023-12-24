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Стали известны последствия решения США расширить территорию за счет шельфа в Арктике

Политолог Топорнин: решение по шельфу США в Арктике вызовет споры в мире

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Paul Nicklen/National Geographic Stock/WWF-Canada

Расширение территории США за счет континентального шельфа в Арктике приведет к международным спорам. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина.

По его словам, на шельфе могут находиться залежи нефти, газа и других ресурсов.

«Такое одностороннее объявление может столкнуться с интересами других стран, в данном случае с Канадой и Россией», — рассказал он.

При этом Топорнин отметил, что воевать из-за континентального шельфа никто не будет, несмотря на то, что ресурсы там заложены очень богатые и объемные.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. США также объявили границы шельфа в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Мексиканском заливе. За счет расширения шельфа Штаты хотят получить доступ к месторождениям нефти и газа, а также к минералам для производства аккумуляторов.

Ранее в 2023 году в России открыли десятки углеводородных месторождений.

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