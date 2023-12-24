Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии

Вучич заявил о невозможности насильственной смены власти в Сербии

close
100%
buducnostsrbijeav/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Его слова приводит сербское новостное агентство Tanjug.

«В Сербии власть сменяется на выборах, Сербия – демократическая страна, так будет всегда в будущем, не только сейчас», — заявил он.

По словам Вучича, он уже привык к тому, что под окнами его резиденции в Белграде «каждый день кто-то протестует, шумит».

До этого Вучич заявил, что Сербию ждет продолжение пути в ЕС и переговоров по Косово.

19 октября сербские оппозиционеры объявили голодовку и потребовали аннулирования результатов парламентских выборов в стране, победу на которых одержала коалиция во главе с Вучичем.

Лидеры движения «Сербия против насилия» утверждают, на выборах имела место «фальсификация» результатов и подвоз около 40 тыс. избирателей из других городов, а также из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Ранее в Кремле оценили итоги парламентских выборов в Сербии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами