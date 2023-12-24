Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет. Его слова приводит сербское новостное агентство Tanjug.

«В Сербии власть сменяется на выборах, Сербия – демократическая страна, так будет всегда в будущем, не только сейчас», — заявил он.

По словам Вучича, он уже привык к тому, что под окнами его резиденции в Белграде «каждый день кто-то протестует, шумит».

До этого Вучич заявил, что Сербию ждет продолжение пути в ЕС и переговоров по Косово.

19 октября сербские оппозиционеры объявили голодовку и потребовали аннулирования результатов парламентских выборов в стране, победу на которых одержала коалиция во главе с Вучичем.

Лидеры движения «Сербия против насилия» утверждают, на выборах имела место «фальсификация» результатов и подвоз около 40 тыс. избирателей из других городов, а также из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Ранее в Кремле оценили итоги парламентских выборов в Сербии.