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Французский журналист считает, что США пойдут на мир с РФ независимо от исхода выборов

Журналист Жирар: Вашингтон пойдет на мир с Москвой независимо от выборов в США

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Алексей Филиппов/РИА Новости

США захотят заключить мир с Россией независимо от исхода выборов американского президента в 2024 году. Такое мнение высказал французский журналист Le Figaro и специалист по геополитике Рено Жирар в эфире Sud Radio, передает РИА Новости.

По его мнению, либо Дональд Трамп, который заявлял, что решит украинский кризис за 24 часа, станет президентом США, либо администрация президента США Джо Байдена и демократы захотят мира, потому что желают сосредоточиться в первую очередь на Китае.

США, по его словам, понимают, что бросать Москву в объятия Пекина не в их стратегических интересах. Поэтому с конфликтом на Украине уже «почти все ясно», считает Жирар.

Он также уверен, что в данный момент и на Украине понимают, что не победят РФ и не вернут потерянные регионы, поэтому, заявил журналист, слышно все больше критики стратегии ВСУ и действий украинского президента.

До этого в США назвали возможную победу Трампа на выборах катастрофой для Украины.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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