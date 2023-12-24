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В МИД Британии прокомментировал планы на поддержку Киева в 2024 году

Лондон хочет в 2024 году сохранить оказываемую Киеву помощь на прежнему уровне 

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Frank Augstein/AP

Руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, потенциально Великобритания может сделать больше. В текущий момент данный вопрос изучается, например о том, какие составляющие английских расходов могут быть переведены на многолетнюю основу.

До этого экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что призвал правительство страны изменить схему утилизацию автомобилей по программе «зон максимально низкого загрязнения», чтобы передать их Украине.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании сообщило, что с начала российской спецоперации на территории Украины подготовило 32 тысячи солдат ВСУ. Там также отмечается, что солдаты Соединенного Королевства организовали для представителей ВСУ рождественский праздник перед их возвращением на Украину.

Как отметил украинский солдат, тренировки проходили на военной базе в районе города Лидса.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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