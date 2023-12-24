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Зеленского сравнили с Муссолини

Полковник Макгрегор счел, что Зеленский идет по пути Бенито Муссолини

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Thomas Peter/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский идет по пути итальянского диктатора Бенито Муссолини. Об этом написал в соцсети X (ранее Twitter) бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Зеленский идет по тому же пути, что Муссолини. Чем скорее он уйдет, тем лучше для него же самого», — отметил он.

Полковник подчеркнул, что Украина сейчас находится на грани капитуляции, выборы в стране в 2024 году отменены.

До этого экс-советник предрек, что конфликт на Украине грозит почти полным исчезновением украинской нации. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас. По информации Макгрегора, с начала специальной военной операции республику покинули свыше 14 млн мирных жителей, а полмиллиона своих граждан Украина лишилась навсегда.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

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