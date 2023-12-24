Кадыров заявил, что обстановка в зоне СВО складывается в пользу российских войск

Обстановка на линии фронта в последнее время складывается в пользу российских войск. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.

«Бойцы ежедневно продвигаются, отбирая у противника районы, которые они брали на протяжении всего контрнаступления», — отметил он.

⠀

Кадыров отметил, что потери украинской стороны за время контрнаступления составили более 100 тыс. человек. Глава Чечни подчеркнул, что затяжной конфликт на Украине дает возможность западным «благотворителям» под предлогом помощи Киеву набивать свои карманы.

Накануне Кадыров сообщил об успешной операции российских войск в Харьковской области. Согласно сообщению чеченского главы, операция была проведена под руководством командира Исмаила Агуева. По его словам, в результате был уничтожен опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

23 декабря глава республики Чечня сообщил, что из Грозного вылетела новая группа добровольцев в зону специальной военной операции.

⠀

Ранее Кадыров назвал сроки окончания СВО.