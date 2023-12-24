Издание IL Fatto Quotidiano указало президенту Украины Владимиру Зеленскому на то, что главнокомандующий Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерий Залужный может одержать победу на выборах главы государства.

В публикации отмечается, что Зеленский знает, что в случае отстранение Залужного от командования, а также пустить его на политическую арену, то главком ВСУ станет практически непобедим.

Издание подчеркивает, что практически любое решение залежного раздражает Зеленского, а их конфликт уже вышел за границы Украины.

IFQ добавляет, что в условия предстоящих выборов президента весной 2024 года все чаще происходят столкновения между теми, кто хочет видеть на посту главы страны Зеленского, и теми, кто стремится его заменить, возможно, на Залужного.

До этого стало известно, что почти половина украинцев верят, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным есть разногласия. В разногласия между Зеленским и Залужным верит 43% украинцев, но только 8% из них считают ситуацию серьезной.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.