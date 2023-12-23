Враждующие стороны в Йемене договорились работать над прекращением огня

Власти Йемена и мятежники-хуситы взяли на себя обязательства предпринять шаги по установлению режима прекращения огня. Об этом сообщил спецпредставитель Генсека ООН в Йемене.

«После серии встреч в Эр-Рияде и Маскате, в том числе с председателем Совета президентского руководства Йемена Рашадом аль-Алими и главным переговорщиком группировки «Ансар Аллах» Мухаммадом Абдулом Саламом, специальный посланник Генсека в Йемене Ханс Грундберг приветствует движение сторон к прекращению боевых действий», — говорится в сообщении.

Враждующие стороны подтвердили, что стремятся к улучшению условий жизни в стране и готовы к началу политического процесса под эгидой ООН.

Спецпосланник Генсека ООН обсудит со сторонами конфликта дорожную карту для урегулирования, в который войдут «обязательства сторон соблюдать прекращение огня, выплачивать зарплаты всем работникам госсектора и возобновить экспорт нефти».

Боевые действия в Йемене начались в мате 2014 года. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией встала на сторону йеменского правительства в противостоянии с повстанцами группировки «Ансар Аллах», контролирующими часть страны.

До этого в Малайзии заявили, что США и Европейский союз могу начать новый вооруженный конфликт в Йемене.

Ранее в Йемене началась мобилизация для отправки военных в сектор Газа.