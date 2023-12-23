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Партия РОС определилась с кандидатом на выборах президента РФ

РИА Новости: партия РОС выдвинет кандидатом в президенты РФ Сергея Бабурина

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Съезд «Российского общенародного союза» (РОС) принял решение выдвинуть кандидатом в президенты РФ председателя партии Сергея Бабурина. Об этом сообщил сам кандидат в интервью РИА Новости.

Бабурин при этом рассказал, что он выдвинул кандидатуру Анара Рамазанова, но в ходе тайного голосования члены партии проголосовали за него самого.

«Я предложил кандидатуру Анара Рамазанова. После этого съезд настоял на включении еще двух кандидатов: меня - Бабурина Сергея, а также Волкова Ивана из Екатеринбурга. Запретили заниматься самоотводами. В тайном голосовании прошла кандидатура Бабурина, на втором месте — Анар Рамазанов. Решение состоялось», – пояснил Бабурин.

До этого съезд КПРФ выдвинул Николая Харитонова кандидатом на выборах президента России.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 23 декабря заявила, что число желающих стать кандидатами в президенты Российской Федерации составило 29 человек.

Ранее в ЦИК утвердили правила и сроки сбора подписных листов для президентских выборов.

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