Партия РОС определилась с кандидатом на выборах президента РФ

Съезд «Российского общенародного союза» (РОС) принял решение выдвинуть кандидатом в президенты РФ председателя партии Сергея Бабурина. Об этом сообщил сам кандидат в интервью РИА Новости.

Бабурин при этом рассказал, что он выдвинул кандидатуру Анара Рамазанова, но в ходе тайного голосования члены партии проголосовали за него самого.

«Я предложил кандидатуру Анара Рамазанова. После этого съезд настоял на включении еще двух кандидатов: меня - Бабурина Сергея, а также Волкова Ивана из Екатеринбурга. Запретили заниматься самоотводами. В тайном голосовании прошла кандидатура Бабурина, на втором месте — Анар Рамазанов. Решение состоялось», – пояснил Бабурин.

До этого съезд КПРФ выдвинул Николая Харитонова кандидатом на выборах президента России.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 23 декабря заявила, что число желающих стать кандидатами в президенты Российской Федерации составило 29 человек.

Ранее в ЦИК утвердили правила и сроки сбора подписных листов для президентских выборов.