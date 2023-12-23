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В КПРФ назвали съезд делегатов с выдвижением Харитонова историческим

Кандидатуру Харитонова на выборах на съезде КПРФ поддержали 175 делегатов

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

За кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова на выборы президента 2024 года проголосовали 175 делегатов съезда КПРФ, шестеро выступили против. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Юрия Афонина.

«175 проголосовали за, шесть против», — рассказал он.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал данный съезд историческим.

«Я его поздравляю, потому что я такого результата ни разу не добивался», — сказал Зюганов.

В субботу, 23 декабря, съезд КПРФ официально выдвинул Николая Харитонова кандидатом на выборах президента Российской Федерации. Афонин заявил, что Николай Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты России в начале следующей недели.

Харитонов уже выдвигался от КПРФ на выборах главы государства в 2004 году, тогда он занял второе место после Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Явлинский не будет участвовать в выборах президента России.

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Выборы президента России 2024
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