В КПРФ назвали сроки регистрации Харитонова кандидатом в президенты России

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что Николай Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты России в начале недели. Его слова на съезде партии в оздоровительном комплексе «Снегири» передает ТАСС.

«Мы планируем [подать документы в ЦИК] в начале недели, ориентировочно в среду — 27 числа», — сказал Афонин.

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что команда партии единодушно поддерживает депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2024 году.

20 декабря РИА Новости со ссылкой на президиум Центрального комитета КПРФ сообщало, что депутат Государственной думы Николай Харитонов может быть выдвинут кандидатом на выборы президента России от КПРФ.

До этого стало известно, что депутаты от КПРФ Николай Харитонов и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев станут кандидатами на выборах президента России в 2024 году.

Ранее фракция «Новые люди» сообщила о предстоящей встрече с Путиным.