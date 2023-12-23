Необходимо повысить подоходный налог в Германии для поддержки Киева. Такое мнение выразила член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер, слова которой передает Rheinische Post.

Она отметила, что особые события требуют особых мер.

«Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов», — заявила Шнитцер.

Вместе с тем 22 декабря научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов сказал, что страны Запада все меньше хотят тратить деньги на Украину, поэтому решили конфисковать российские активы.

Однако депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявлял, что Западу нужен литий в Донбассе — и это является ключевой причиной, по которой Украина получает финансовую и военную поддержку.

Ранее в Германии заявили, что ФРГ придется иметь дело с РФ, несмотря на разные позиции по Украине.