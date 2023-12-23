Миронов обратился к Кравцову из-за отмены елок в российских школах

Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов обратился к главе Министерства просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних елок в некоторых школах России из-за пожеланий родителей детей-мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что елок не будет из-за детей мигрантов, родители которых заявляют, что у них это не принято.

«Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», — сказал Миронов.

Ранее россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь. Россиян больше всего раздражают фейерверки, петарды и шум от них, который не смолкает до самого утра. Об этом рассказали 19% участников соответствующего опроса.10% респондентов признались, что им не нравятся пьяные люди.

Врачи сообщили, что в новогодние праздники россияне чаще всего обращаются за медпомощью из-за пищевых и алкогольных отравлений, а также травм и обморожений.

Ранее в России составили рейтинг регионов с самыми необычными новогодними традициями.