Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новый президент Аргентины начал массовое увольнение госслужащих

Brief: президент Аргентины уволил 23 тысячи госслужащих

close
100%
Agustin Marcarian/Reuters

Новый президент Аргентины Хавьер Милей запустил процесс массового увольнения государственных служащих. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

«Президент Аргентины Хавьер Милей уволил всех госслужащих, принятых на работу после 1 января 2023 года. Работы лишились сразу около 23 тысяч человек», — говорится в публикации.

21 декабря Милей подписал указ о проведении 300 реформ по либерализации экономики Аргентины. По словам главы государства, их целью является возвращение свободы и ликвидация огромного количества барьеров, задерживающих развитие страны.

В тот же день он объявил чрезвычайное положение в экономике, здравоохранении и социальной сфере Аргентины до конца 2025 года.

При этом реформы вызывают у части населения страны протест с многотысячными митингами.

Ранее власти Аргентины анонсировали девальвацию национальной валюты.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами