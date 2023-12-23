Новый президент Аргентины начал массовое увольнение госслужащих

Новый президент Аргентины Хавьер Милей запустил процесс массового увольнения государственных служащих. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

«Президент Аргентины Хавьер Милей уволил всех госслужащих, принятых на работу после 1 января 2023 года. Работы лишились сразу около 23 тысяч человек», — говорится в публикации.

21 декабря Милей подписал указ о проведении 300 реформ по либерализации экономики Аргентины. По словам главы государства, их целью является возвращение свободы и ликвидация огромного количества барьеров, задерживающих развитие страны.

В тот же день он объявил чрезвычайное положение в экономике, здравоохранении и социальной сфере Аргентины до конца 2025 года.

При этом реформы вызывают у части населения страны протест с многотысячными митингами.

Ранее власти Аргентины анонсировали девальвацию национальной валюты.