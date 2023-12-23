Миронов рассказал о санкциях к Прилепину за слова об Узбекистане

Заявление писателя Захара Прилепина о трудовой миграции в России и связанные с ней слова о присоединении Узбекистана к Российской Федерации — это частное мнение, поэтому санкций в отношении писателя быть не может. Об этом заявил председатель партии Сергей Миронов во время предвыборного съезда СРЗП, передает ТАСС.

Миронов назвал слова Прилепина «эмоциями писателя», у которого есть ностальгия по Советскому Союзу.

«То, что была такая бурная реакция в Узбекистане и даже наше Министерство иностранных дел отреагировало, я удивился. Я бы не придавал этому такое значение», — сказал он.

21 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что высказывания писателя и общественного деятеля Захара Прилепина о трудовой миграции в РФ — это его личное мнение, которое не отражает официальную позицию Москвы.

Ранее стал известен список участников «команды Путина».