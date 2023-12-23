Депутат объяснил подготовку обращения в суд по указу о передаче Крыма УССР

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в беседе с «Лентой.ру», что России известно, какие ошибки были допущены в процессе передачи Крыма в состав УССР в 1954 году.

По мнению Чепы, надо поднимать вопрос об этом и признавать, почему такие ошибки могли происходить раньше.

«Мы ж тоже умалчиваем некоторые вопросы. Вот как бы линия партии была такая. Руководители все молчали. Этого не должно быть», — отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.

Депутат также заметил, что в настоящее время для Крыма важен референдум 2014 года. Он подчеркнул, что народ выразил свое желание, и все произошло бескровно.

До этого глава крымского Государственного совета и сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов заявил, что Крым передали Украинской ССР в 1954 году с большим количеством нарушений советского законодательства.

В конце ноября власти Украины заявили о намерении переименовать города в Крыму в рамках «деколонизации».

Ранее стало известно, что власти Крыма бесплатно передадут участникам СВО более 700 земельных участков.