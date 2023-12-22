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В Польше допустили, что ситуацию на границе с Украиной разрешат до конца года

Гантаж: ситуацию на границе Украины и Польши могут разрешить до конца года

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Yan Dobronosov/Reuters

Госсекретарь министерства инфраструктуры Польши Павел Гантаж заявил на пресс-конференции в Киеве, что проблему транспортного коллапса на польско-украинской границе могут решить до конца нынешнего года, передает РИА Новости.

По его словам, министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак находится в непосредственном перманентном контакте с протестующей стороной. Варшаве известны их ожидания, указал госсекретарь.

«Я надеюсь, что еще перед праздниками состоится встреча министра Климчака с протестным комитетом на границе. Надеюсь, что еще до конца этого года данную проблему удастся решить», — сказал Гантаж.

22 декабря сообщалось, что на границе Украины и Польши вновь образовались огромные пробки из грузовиков.

С 6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее в Польше объяснили свой подход к Украине.

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