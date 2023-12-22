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Президент Арцаха подписал указ об отмене указа о роспуске республики

Президент Арцаха Шахраманян подписал указ об отмене указа о роспуске республики

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Nankr.am

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ об отмене своего же указа о роспуске Республики Арцах. Об этом сообщают армянские СМИ.

Как рассказал «Пастинфо» советник президента Арцаха Владимир Григорян, указ был подписан 19 октября, когда Шахраманян завизировал документ, согласно которому руководители госучреждений Арцаха продолжают исполнять обязанности на общественных началах.

Отмечается, что при этом сам документ пока не опубликован.

В конце сентября президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, из которого следует, что республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Населению после вступления указа в силу предложили ознакомиться с «условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, с целью принятия решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорный Карабах».

Ранее в Армении объявили о попадании страны под контроль Азербайджана.

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