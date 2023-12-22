Песков высказался о возможном использовании активов РФ в восстановлении Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о заявлении координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что восстановление Украины нужно будет проводить, используя замороженные российские активы.

«Здесь мы видим, что эти дискуссии то интенсифицируются, то затухают, но тема незаконного изъятия наших активов постоянно на повестке дня и в Европе и в Америке. Потенциально эта тема для нас является неприемлемой», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что данная тема также чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы. По словам представителя Кремля, реализация таких планов станет серьезным ударом для всей системы координат международной финансовой системы.

Песков отметил, что те, кто пытаются инициировать и будет реализовывать это, должны понимать, что Россия никогда не оставит их в покое тех и будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание.

До этого научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов заявлял, что страны Запада все меньше хотят тратить деньги на Украину, поэтому решили конфисковать российские активы.

21 декабря Кирби заявил, что США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных суверенных активов Российской Федерации для помощи Украине.

Ранее стало известно, что в Британии изучат законность конфискации российских активов.