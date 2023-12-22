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Германия отказалась выдавать Киеву беглых украинцев для мобилизации

Tagesspiegel: в Германии отказались выдавать Украине беглецов от мобилизации

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Gleb Garanich/Reuters

В Германии отказались выдавать Киеву уехавших из страны украинцев для мобилизации. Об этом заявил федеральный министр юстиции Марко Бушман, пишет издание Tagesspiegel.

По словам Бушмана, Германия не будет принуждать приезжих украинцев проходить процедуру призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более того, он отметил, что в стране пытаются добиться того, чтобы украинцев трудоустраивали. Так что он заверил, что мобилизация на Украине не коснется беженцев, живущих в Германии.

Немецкое издание отметило, что сейчас в Киеве ищут способы привлечь как можно больше солдат для службы в ВСУ. Пока речь идет о мобилизации около 500 тысяч человек.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пришла пора заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к делу военных. По его мнению, в конфликте должны участвовать все украинцы, «а не выборочно — кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается».

Ранее в бундестаге назвали истинную причину поддержки Украины.

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