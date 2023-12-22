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В Госдуме предложили конфисковать активы США

Депутат Шеремет призвал начать процедуру конфискации активов США

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет призвал запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о конфискации активов США. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена начала срочные переговоры с партнерами о применении заблокированных российских активов общей суммой более $300 млрд для военной поддержки Украины. Однако позднее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает преждевременным говорить о возможности использования российских активов.

По мнению Шеремета, «администрация Байдена и ее прихвостни» не должны забывать, что за каждое преступное действие последует ответ и наказание. Он подчеркнул, что Россия вынуждена идти на зеркальные меры в связи с воровством ее законной собственности.

«Предлагаю в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, которая позволит оперативно принять решение о конфискации американских активов на территории России, в случае аналогичных действий со стороны США», — заявил парламентарий.

Он также призвал автоматически признать всех, кто захочет овладеть государственной собственностью Российской Федерации, преступниками и объявить в международный розыск.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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