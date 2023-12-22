В Аргентине прошли акции протеста против пакета реформ президента

Несколько тысяч человек в центре аргентинского города Росарио вышли на протест против реформ президента Хавьера Милея, направленных на смягчение экономики. Об этом сообщила газета La Nacion.

Люди собрались у памятника флагу. По данным издания, акция протеста прошла спокойно, без происшествий. Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич объявила, что новое правительство не будет лояльно к перекрытию дорог, однако полиция Росарио не стала выгонять манифестантов.

Вечером 20 декабря Милей выступил с обращением к аргентинцам, в котором объявил о подписании чрезвычайного указа. Он назвал 30 основных реформ, в которые вошли отказ от упорядочения цен, реформа таможенных правил для улучшения международной торговли, подготовка к приватизации госкомпаний и вето на введение запретов на экспорт. После завершения выступления новоизбранного президента в различных районах столицы страны Буэнос-Айресе граждане в знак протеста вышли на улицы с кастрюлями и громко по ним били.

Ранее политолог сравнил нового президента Аргентины Милея с Зеленским.