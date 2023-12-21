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В США призвали проверить наличие президентского иммунитета у Трампа

CNN: Верховный суд США призвали определиться с президентским иммунитетом Трампа

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Andrew Kelly/Reuters

Специальный прокурор США Джек Смит обратился к Верховному суду страны с просьбой немедленно определиться, имеет ли экс-глава Дональд Трамп президентский иммунитет от предполагаемых преступлений, совершенных им во время пребывания у власти. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Общественный интерес состоит в необходимости скорейшего разрешения этого дела. Необходимо немедленное и окончательное решение Верховного суда по этому вопросу. Обвинения здесь крайне серьезны», — говорится в заявлении Смита.

Суд сейчас рассматривает вопрос о том, следует ли разрешать спор о президентском иммунитете до того, как его вынесет федеральный апелляционный суд. Трамп 20 декабря призвал Верховный суд дождаться решения по апелляции.

По версии телеканала, стратегия Трампа по делу заключается в попытках затянуть разбирательство. При этом в CNN считают, что Смит в желании добиться вмешательства Верховного суда хочет пресечь такую тактику экс-президента США.

Смит заключил, что Верховный суд должен принять меры для быстрого решения этого вопроса, как это было в деле Уотергейта в отношении бывшего президента Ричарда Никсона.

19 декабря Верховный суд американского штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз республиканцев с целью выдвижения кандидатом партии на пост президента США. Выборы главы страны должны пройти в ноябре 2024 года.

Ранее на Трампа посыпались иски о недопуске к президентским выборам.

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