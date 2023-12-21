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В Венгрии признались в нежелании иметь общую границу с Россией

Орбан заявил, что не хотел бы иметь общую границу Венгрии с Россией

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не хотел бы, чтобы у его страны была граница с Россией. Его слова на встрече с журналистами по итогам года передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, какими он видит границы соседней Украины в будущем, Орбан заметил, что в этом плане внимание Венгрии обращено только на себя.

«Она заглядывает за пределы своих границ только с одной мыслью: самое главное, чтобы у Венгрии не было границы с Россией», — сказал премьер.

По словам Орбана, Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством.

«Большие мальчики согласны во всем остальном», — добавил венгерский премьер.

До этого Орбан заявлял, что Венгрия не поддерживает стремление Украины к членству в НАТО, так как это означало бы немедленное втягивание альянса в военный конфликт.

18 декабря депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене заявила, что Европейской комиссии (ЕК) и Совету ЕС нужно рассмотреть вопрос о лишении Венгрии права голоса в Европейском союзе.

Ранее Орбан заявил, что Турция и Венгрия действуют независимо по вопросу расширения НАТО.

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