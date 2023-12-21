В правящей партии Индонезии признали вину НАТО в конфликте на Украине

В Индонезии понимают, что украинский конфликт был спровоцирован амбициями НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявил генсек правящей партии Индонезии — Демократической партии борьбы, Хасто Кристианто.

«Для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики. Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной — ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», — отметил политик.

По мнению Кристианто, самой Индонезии тоже стоит напомнить миру о наличии у страны суверенитета, чтобы повысить престиж дипломатии республики. Он рассказал, что на Индонезию распространяются правила CAATSA, согласно которым любая торгующая с недружественными США государствами нация может подпасть под американские санкции. На взгляд генсека Демократической партии борьбы, республике стоит поучиться у Индии, которая, мастерски используя дипломатию, избегает введения ограничений против нее.

До этого в Словакии высказались против вступления Украины в НАТО. Премьер страны Роберт Фицо объяснил, что членство Киева в альянсе может привести к третьей мировой войне.

Ранее в США сочли возможную капитуляцию Украины главным поражением НАТО.