Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В правящей партии Индонезии признали вину НАТО в конфликте на Украине

Генсек правящей партии Индонезии: конфликт на Украине вызван НАТО

close
100%
Depositphotos

В Индонезии понимают, что украинский конфликт был спровоцирован амбициями НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявил генсек правящей партии Индонезии — Демократической партии борьбы, Хасто Кристианто.

«Для Индонезии уважение суверенитета стран является одним из фундаментальных принципов внешней политики. Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной — ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», — отметил политик.

По мнению Кристианто, самой Индонезии тоже стоит напомнить миру о наличии у страны суверенитета, чтобы повысить престиж дипломатии республики. Он рассказал, что на Индонезию распространяются правила CAATSA, согласно которым любая торгующая с недружественными США государствами нация может подпасть под американские санкции. На взгляд генсека Демократической партии борьбы, республике стоит поучиться у Индии, которая, мастерски используя дипломатию, избегает введения ограничений против нее.

До этого в Словакии высказались против вступления Украины в НАТО. Премьер страны Роберт Фицо объяснил, что членство Киева в альянсе может привести к третьей мировой войне.

Ранее в США сочли возможную капитуляцию Украины главным поражением НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами