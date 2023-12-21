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В МИД РФ прокомментировали заявления об угрозе от российских рыбаков

Захарова назвала вбросами Запада заявления об угрозе от рыбаков РФ для Дании

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Depositphotos

Заявления западных СМИ о том, что российские рыбаки угрожают Дании, являются частью информационной кампании Запада против России. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Дании заявили, что Копенгагену пора вмешаться в рыболовные соглашения датских автономий с Россией. Там считают, что они бросаются в глаза на фоне западных санкций и ставят королевство в глупое положение. Поскольку датские автономии не входят в ЕС, они могут не поддерживать европейские санкции и дальше торговать с РФ, которая является важнейшим импортером рыбы. Автономии уже критиковали за то, что они не закрыли порты для российских рыбаков, которые якобы могут шпионить в интересах Кремля.

Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что основой многолетнего взаимодействия РФ с Фарерскими островами является соглашение в области рыболовства между правительством СССР, правительством Дании и местным правительством Фарерских островов.

Она отметила, что в соответствии с ним ежегодное распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах осуществляется с учетом взаимных интересов сторон. Дипломат напомнила, что в декабре этого года делегации РФ и Фарер на 47-й сессии смешанной комиссии согласовали квоты на вылов рыбы на 2024 год.

По ее словам, утверждения в СМИ о якобы исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании не новы.

«Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России», — заявила представитель МИД и добавила, что авторы подобных публикаций должны объяснить, на чем они основаны.

Ранее Росрыболовство предложило правительству ввести запрет на ввоз в Россию рыбной продукции с Фарерских островов.

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