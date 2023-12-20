В Минпромторге рассказали об обязательной сертификации электросамокатов

Вице-премьер, руководитель Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что электросамокаты включены в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в РФ, мера призвана предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данное нововведение должно предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. Также было введено обязательное ограничение скорости, которое позволит снизить количество ДТП.

Мантуров добавил, что было введено и обязательное сертифицирование электродвигателей, которое должно исключить случаи обмана недобросовестными импортерами российских потребителей.

До этого стало известно, что в 88% случаев столкновения с авто были спровоцированы самокатчиками. Основные причины — передвижения водителей СИМ на запрещающий сигнал светофора, высокая скорость и пересечение транспортных потоков.

Отмечается также, что в 35% происшествий управлявшие двухколесным средством передвижения после столкновений тут же покидали место происшествия.

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